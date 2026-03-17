Amigo de Neymar manda recado a Carlo Ancelotti: 'Se oriente'
Treinador não convocou camisa 10 do Santos para jogos da Seleção Brasileira
O ator Rafael Zulu usou as redes sociais para criticar o técnico Carlo Ancelotti pela não convocação de Neymar para os amistosos da Seleção Brasileira. A manifestação ocorreu nesta terça-feira (17), um dia após o treinador divulgar a lista de jogadores para os jogos preparatórios da Copa do Mundo. O atacante do Santos, de 34 anos, ficou fora da relação.
Na última segunda-feira (16), Ancelotti anunciou os convocados para os amistosos contra a França, no dia 26 de março, e a Croácia, no dia 31. Esses serão os penúltimos jogos da equipe nacional antes da Copa do Mundo.
Rafael Zulu publicou uma mensagem direcionada ao comandante da Seleção: "Carta aberta ao Sr. Ancelotti: 'A Disney sem o Mickey não existe, hein!? Se orienta'".
No dia 26 de março, a Seleção Brasileira encara a França, às 17h (de Brasília), enquanto o duelo contra a Croácia será no dia 31 de março, às 21h (de Brasília). Ambos os jogos serão disputados nos Estados Unidos, que será palco principal da Copa do Mundo.
Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira pela 5ª vez visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo. O treinador tem oito partidas à frente da Amarelinha com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho.
