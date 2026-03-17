Brasileiros em quadra: ESPN e Disney+ transmitem Miami Open com exclusividade

O Miami Open, um dos principais torneios do calendário mundial de tênis, terá cobertura completa e exclusiva da ESPN e poderá ser assistido também no streaming através do Disney+ Premium. Nesta temporada, a emissora oferece aos assinantes uma experiência multiplataforma, com transmissões ao vivo de todos os jogos, conteúdos digitais exclusivos e bastidores, aproximando o público da atmosfera do torneio.

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Felipe Andreoli e Bruno Soares estão em Miami para produzir materiais exclusivos, que incluem vlogs, vídeos curtos e conteúdos mais longos para as redes sociais, Disney+ e YouTube da ESPN. Parte desses materiais também será exibida na programação da emissora, em atrações como o Pelas Quadras. A presença deles permite ao assinante acompanhar detalhes que vão além das partidas, como bastidores, lifestyle e curiosidades do circuito.

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Brasileiros no Miami Open

Nesta terça-feira (17), Bia Haddad Maia estreia no torneio enfrentando a turca Zeynep Sonmez na quadra central do Hard Rock Stadium, com transmissão da ESPN 2 e no Plano Premium do Disney+. O jovem João Fonseca, de 19 anos, entra em ação nesta quarta-feira (17), enfrentando o húngaro Fábián Marozsán em busca de vaga na segunda rodada. Caso avance, Fonseca terá a chance de medir forças com o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, um confronto histórico que será exclusivo para os assinantes da ESPN.

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A transmissão do Miami Open contará com narração de Hamilton Rodrigues, com comentários de Renato Messias na primeira parte do dia. A partir das 15h30, a narração passa para Renan do Couto, com Teliana Pereira nos comentários.

O Miami Open integra a ampla cobertura de tênis da ESPN no Brasil. Ao longo da temporada, a marca esportiva da Disney exibe os principais torneios dos circuitos ATP e WTA, incluindo os quatro Grand Slams e os eventos ATP e WTA 1000, garantindo aos fãs brasileiros acesso exclusivo às principais estrelas do tênis mundial.

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