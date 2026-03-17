Algoz do Flamengo viraliza após brilhar na Champions: ‘Ídolo’

O algoz do Flamengo voltou a brilhar em grande palco europeu. O goleiro Matvey Safonov foi o principal nome da vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 0 sobre o Chelsea, nesta terça-feira (17), em Stamford Bridge, garantindo a classificação às quartas de final da UEFA Champions League.

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Com atuação praticamente perfeita, Safonov terminou o jogo com nove defesas, sendo seis em finalizações dentro da área, além de evitar 2,23 gols esperados. O desempenho garantiu nota 10 e foi determinante para manter o PSG sem ser vazado, mesmo com as investidas inglesas ao longo da partida.

Confira:

(Foto: Reprodução)

Seguro, bem posicionado e com reflexos rápidos, o goleiro russo neutralizou as principais chances do Chelsea, incluindo tentativas perigosas de Garnacho e Delap. Com o placar agregado em 8 a 2, o confronto perdeu intensidade nos minutos finais, e a equipe francesa apenas administrou a vantagem diante de um Stamford Bridge esvaziando aos poucos.

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A atuação rapidamente viralizou nas redes sociais, principalmente entre torcedores brasileiros, que relembraram o protagonismo do goleiro contra o Flamengo na decisão da Copa Intercontinental de 2025. Na ocasião, após empate por 1 a 1 no tempo normal, o PSG venceu nos pênaltis por 2 a 1, com Safonov defendendo quatro cobranças e garantindo o título mundial inédito para o clube francês. Veja os comentários:

Tradução: 'Podemos falar sobre o quão bom Safonov foi pra gente hoje?'

PSG provoca o Flamengo com referência ao Oscar

O Paris Saint-Germain aproveitou o bom momento de seu goleiro para provocar o Flamengo nas redes sociais no último domingo (15). Em clima de Oscar, o clube fez uma brincadeira relacionando Safonov ao filme brasileiro O Agente Secreto, que concorreu á prêmios na cerimônia.

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A publicação fez alusão direta à atuação decisiva do goleiro na final da Copa Intercontinental de 2025, sugerindo que ele teria sido o "agente secreto" responsável por frustrar os brasileiros.

— Nosso agente secreto já fez a parte dele para alegrar o Brasil... Agora é com vocês no Oscar! Boa sorte! — publicou o clube francês.

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