Corinthians e São Paulo estão negociando a ida do meia Alisson para o Timão. Uma das propostas sugeridas era a troca entre jogadores e, por conta disso, o treinador do Tricolor foi questionado sobre qual atleta do rival ele escolheria para compor seu elenco. Na resposta, Hernán Crespo foi categórico ao dizer que não precisa de nenhum atleta do rival.

continua após a publicidade

➡️ Com brilho de Bidon, Corinthians arranca empate no fim contra o São Paulo

- Ninguém (do Corinthians). Se Alisson tem a possibilidade de sair, não é um problema. Todo mundo que por motivos, não é uma questão de estar bem ou mal, não está contente com a situação, vamos ajudar. Ajudamos Jandrei, jogadores que não estão cômodos - disse em coletiva de imprensa após o empate com o Corinthians, em clássico pelo Paulistão.

A reação da torcida do Corinthians à resposta de Crespo não foi muito positiva. Nas redes sociais, diversos internautas ironizaram a declaração.

continua após a publicidade

➡️ José Martínez ignora comissão e gera incômodo no Corinthians

A pedido de Dorival, Alisson vira alvo do Corinthians

Alisson está no radar do Corinthians para a temporada. A contratação do volante é um pedido de Dorival Júnior, que o vê como um possível substituto de Maycon, que deixou o Timão para defender o Atlético Mineiro.

Os dois trabalharam juntos em 2023, sendo Alisson uma peça essencial na conquista da Copa do Brasil naquele ano. Inclusive, Dorival quem "encontrou" a posição do meia, quando começou a utilizá-lo como segundo volante.

continua após a publicidade

Dorival Jr tem interesse em Alisson para reforçar o Corinthians em 2026 (Foto: Joca Duarte/Mochila Press/Gazeta Press)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️Deixe seu palpite para a próxima rodada do Campeonato Paulista

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!