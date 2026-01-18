José Martínez ignora comissão e gera incômodo no Corinthians

A postura de José Martínez neste começo de temporada incomodou a comissão técnica do Corinthians. Impedido de deixar a Venezuela enquanto não resolve problemas burocráticos envolvendo a reemissão de seu passaporte, o volante ignorou mensagens e gerou um desconforto interno.



O clube alvinegro se reapresentou no dia 3 de janeiro para a disputa do Paulistão. Martínez precisa reemitir o passaporte para retornar ao Brasil. A diretoria buscou contato com o consulado brasileiro na Venezuela para viabilizar que os trâmites fossem realizados em território nacional, mas a previsão era de até seis meses. Diante disso, foi autorizado que o atleta conduzisse o processo em seu país natal.

José Martínez ainda não retornou e não há uma previsão para uma volta. O jogador está em contato com a diretoria, mas ignorou mensagens diretas da comissão técnica. Em entrevista coletiva após empate contra o São Paulo, neste domingo (18), Dorival Júnior comentou sobre a situação do venezuelano.

- Essa situação do Martínez, ele tem que buscar uma recuperação dentro do nosso grupo, para ter a confiança de retomar em sua melhor condição - disse o treinador.

(Foto: Rebeca Schumacker/AGENCIA ENQUADRAR)

Fora de negociação

O volante foi titular na reta final da Copa do Brasil. O Corinthians busca contratou o volante Matheus Pereira nesta janela, e está de olho em Alisson, do São Paulo. Entretanto, Dorival Júnior negou que Martínez possa ser usado como 'moeda de troca'.

- Muitos falaram que eu havia disponibilizado Carrillo e Martínez para uma possível troca. Isso é uma mentira muito grande. Não disponibilizei ninguém do nosso grupo. Gosto sim do Alisson, foi importante comigo no São Paulo, mas não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians. Preciso de mais chegadas, e não perdas. Não gosto de ver meu nome envolvido nisso - disse o treinador durante a coletiva