Situação do Flamengo no Carioca divide opiniões: 'Pergunte ao Barcelona'

O Flamengo perdeu mais um jogo no Campeonato Carioca, no último sábado (19), e ficou em situação delicada no torneio. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Volta Redonda no Raulino de Oliveira, por 3 a 0, e se tornou o último colocado da competição.

Como os jogadores da equipe principal do Flamengo retornaram de férias recentemente, o Rubro-Negro utilizou um time alternativo nas três primeiras rodadas do Cariocão. Com maioria de meninos do sub-20, a equipe comandada por Bruno Pivetti perdeu dois jogos e empatou um.

Nas redes sociais, a situação dividiu opiniões entre os torcedores do Flamengo. Muitos reconhecem o sucesso recente e compreendem a situação, mas outros querem os jogadores do time principal em campo já na próxima rodada. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários sobre a situação do Flamengo no Cariocão

Como foi o jogo do Rubro-Negro?

O Flamengo foi do céu ao inferno em dez minutos no Raunilo de Oliveira. Aos 8', os Garotos do Ninho chegaram a balançar a rede adversária com Douglas Telles, mas a arbitragem assinalou impedimento de Joshua na origem da jogada. Três minutos depois, o lance que condicionou a atuação rubro-negra: Carbone recebeu o segundo cartão amarelo — os dois por faltas duras sobre Catatau — e deixou a equipe em desvantagem numérica.



Com um jogador a mais, o Volta Redonda passou a controlar o jogo, ocupou o campo ofensivo e explorou os corredores. Bruno Pivette optou por não mexer no time logo após a expulsão e, seis minutos depois, a superioridade do Voltaço foi convertida em gol. Catatau avançou pela direita e cruzou para MV finalizar e abrir o placar.

A única finalização de perigo do Flamengo antes do intervalo ocorreu aos 45 minutos, em chute de Daniel Sales defendido por Avelino. Do outro lado, os donos da casa seguiram criando chances em volume e intensidade. Bruno Barra acertou o travessão em finalização de média distância, e Dener levou perigo em cabeçada no último lance da primeira etapa.



Se a situação do Flamengo já era difícil ao final do primeiro tempo, ficou ainda mais no início da do segundo. Logo aos cinco minutos, Wagninho levantou a bola pela direita, e Rafael Augusto apareceu sozinho na segunda trave para cabecear e para ampliar a vantagem do Volta Redonda.

O Voltaço voltou a assustar aos 10'. Ygor Catatau recebeu cruzamento de Wellington Silva e, também de cabeça, estufou a rede de Léo Nannetti. Contudo, após revisão do VAR, a arbitragem assinalou impedimento no lance e evitou o terceiro dos donos da casa.

Sem resposta, o Flamengo pouco conseguiu ficar com a bola e via o Volta Redonda dominar as ações ofensivas. Aos 28', mais um gol anulado de Catatau, desta vez por impedimento de Blanco na origem no lance.

A pressão dos mandantes deu resultado aos 36 minutos. Wagninho recebeu pela intermediária direita e cruzou na cabeça de Dener, que acertou o canto para fazer 3 a 0 para o Voltaço. Assim, vitória dos donos da casa no Raulino de Oliveira contra o Flamengo.