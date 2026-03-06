Justiça revoga livramento condicional do goleiro Bruno e expede mandado de prisão
Arqueiro esteve recentemente no Maracanã para ver jogo do Flamengo
- Matéria
- Mais Notícias
A Justiça do Rio de Janeiro expediu mandado de prisão contra o ex-goleiro Bruno. A Vara de Execuções Penais revogou o livramento condicional concedido ao ex-jogador do Flamengo. A decisão ocorreu nesta quinta-feira (6). Bruno, de 41 anos, cumpre pena de 23 anos pela morte da modelo Eliza Samudio.
Clube brasileiro busca contratação de Filipe Luís após saída do Flamengo
Futebol Nacional
Jorginho avalia primeiras impressões sobre Jardim no Flamengo e enfatiza vestiário blindado
Flamengo
Flamengo: Jorginho projeta final com ‘fator surpresa’ contra o Fluminense
Flamengo
O ex-atleta violou condições estabelecidas para o benefício. Bruno viajou ao Acre em 15 de fevereiro. A determinação judicial estabelecia "não se ausentar do estado do Rio de Janeiro sem prévia autorização". O livramento condicional havia sido efetivado no início de fevereiro.
➡️Clube brasileiro busca contratação de Filipe Luís após saída do Flamengo
O juiz Rafael Estrela Nóbrega apontou a gravidade das infrações. "As condutas do apenado devem ser encaradas como descaso no cumprimento do benefício que lhe foi concedido. Apenas quatro dias após a efetivação do livramento condicional, o apenado foi para o estado do Acre sem a prévia autorização deste Juízo, em violação às determinações contidas na decisão que concedeu o benefício", afirmou o magistrado.
O ex-goleiro também descumpriu a exigência de recolhimento noturno. Bruno publicou fotografias em suas redes sociais no final de janeiro. As imagens mostravam sua presença no Maracanã. Uma das condições do livramento condicional era justamente o recolhimento noturno.
O Ministério Público do Rio de Janeiro havia solicitado o retorno de Bruno ao regime fechado. A acusação fundamentou-se no descumprimento das condições do livramento condicional. A Justiça atendeu parcialmente o pedido. O livramento condicional foi anulado, conforme requerido pelo MP. O regime determinado foi o semiaberto, e não o fechado.
O mandado de prisão expedido tem validade de 16 anos. No regime semiaberto, o apenado pode trabalhar durante o dia após autorização da Justiça. A permanência em unidade prisional é obrigatória no restante do tempo, especialmente no período noturno.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em gols do seu clube do coração! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias