Torcedores do Flamengo reagem a provável venda de zagueiro: 'Vergonha'

O Flamengo está muito próximo de vencer um jogador do seu sistema defensivo. Nesta segunda-feira (19), o clube carioca avançou nas negociações com o Orlando City pela venda do zagueiro Iago. Nas redes sociais, torcedores do Rubro-Negro reagiram ao negócio.

Integrado ao time de cima no Campeonato Carioca, o defensor de 20 anos está em tratativas com o Orlando City. Iago foi o capitão e um dos destaques da equipe sub-20 do Flamengo que conquistou o Mundial da categoria no ano passado. Na final com o Barcelona, disputada no Maracanã, ele marcou o gol de empate por 2 a 2 nos acréscimos e, depois, acertou uma das cobranças na decisão por pênaltis.

Nas redes sociais, a iminente saída do jogador dividiu opiniões entre os torcedores do Flamengo. Muitos concordam com a postura do Rubro-Negro, mas outros gostariam da permanência da joia. Veja os comentários abaixo:

Iago Teodoro comemora título do Mundial de Clubes Sub-20 no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Veja reação dos torcedores do Flamengo com provável venda de Iago

Destino próximo de definição

O Iago irá completar 21 anos em abril, e desde o segundo semestre do ano passado integra o grupo principal de Filipe Luís. O problema é que ele vem tendo poucas chances, o que deveria se acentuar este ano a partir da chegada de Vitão ao clube.

O zagueiro de 1,88m tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026, e poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube na metade do ano. A definição sobre a saída do clube deverá ser definida esta semana após reunião entre o diretor de futebol, José Boto, e o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE".

Enquanto não define a situação, Iago segue treinamento normalmente com o Flamengo para a sequência do Campeonato Carioca. Na quarta-feira (21), o rubro-negro faz o quarto jogo na competição, no clássico com o Vasco, no Maracanã. E a tendência é de que o time alternativo seja mais uma vez escalado.

