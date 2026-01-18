Crespo fala sobre negociação de Alisson e responde: 'Não quero ninguém do Corinthians'
Tricolor empatou com o Corinthians por 1 a 1
Hernán Crespo falou sobre a negociação de Alisson com o Corinthians. Na mira do rival e com aprovação de Dorival Júnior, as partes estão tentando chegar em um acordo.
O Lance! apurou que o cenário perfeito para o São Paulo seria uma troca de nomes. Porém, as opções oferecidas não agradaram Hernán Crespo e o técnico falou sobre o assunto em coletiva de imprensa após o empate com o time alvinegro, em clássico que aconteceu neste domingo, na Neo Química Arena.
- Ninguém (do Corinthians). Se Alisson tem a possibilidade de sair, não é um problema. Todo mundo que por motivos, não é uma questão de estar bem ou mal, não está contente com a situação, vamos ajudar. Ajudamos Jandrei, jogadores que não estão cômodos - disse.
- No São Paulo, tem de estar bem, tentar ajudar. Quando a cabeça não está dentro do São Paulo, a ideia é ajudar para sair. Se vem para o Corinthians não é um problema meu, é uma escolha dele. Do Corinthians, não preciso ninguém - completou.
Dorival tem ótima relação com Alisson
Alisson está no radar do Corinthians para a temporada. A contratação do volante é um pedido de Dorival Júnior, que o vê como um possível substituto de Maycon, que deixou o Timão para defender o Atlético Mineiro.
Os dois trabalharam juntos em 2023, sendo Alisson uma peça essencial na conquista da Copa do Brasil naquele ano. Inclusive, Dorival quem "encontrou" a posição do meia, quando começou a utilizá-lo como segundo volante.
