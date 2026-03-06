Colunista do Lance!, Lúcio de Castro é premiado em evento da Acerj

Lúcio de Castro, colunista do Lance!, foi um dos premiados em um evento organizado pela Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro (Acerj), realizado no Maracanã. O experiente jornalista venceu duas categorias: João Saldanha e Melhor Texto.

A cerimônia reuniu profissionais de diversos veículos da imprensa esportiva do Rio de Janeiro. Ao todo, a premiação contemplou quatro categorias: Texto, Literatura, Audiovisual e Rádio. Emocionado após receber o prêmio, Lúcio de Castro destacou o significado do reconhecimento para quem trabalha na profissão.

— Ainda com dificuldade de falar, sempre me emociono. É sempre emocionante ganhar, a gente pensa em tudo que passou na profissão. As dificuldades, os valores, aquilo que a gente acredita. Jornalismo é fiscalizar poderes, poderosos. Se tem uma porta e alguém quer esconder algo atrás, nossa função é dar um pé nela — relatou Lúcio de Castro, colunista do Lance!.

O jornalista ainda destacou que a premiação é importante para a sua carreira e que o trabalho premiado representa os princípios que procura levar nas reportagens. Na categoria Melhor Texto, Lúcio venceu com a matéria "Prata, plomo e futebol, a história por trás do presidente da Conmebol".

— Sempre valorizo os prêmios porque a gente perde muita coisa na profissão, mas isso aqui ninguém tira da gente, e com uma matéria com tudo que acredito no jornalismo. Realmente é tudo que acredito na profissão. Essa matéria significou muito isso, mas todas as matérias que eu faço representam isso também — contou Lúcio de Castro após premiação.

Lúcio de Castro venceu prêmios no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

