Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 09:57 • São Paulo (SP)

Paulinho, ídolo do Corinthians, pendurou as chuteiras aos 36 anos. Através de suas redes sociais, o ex-volante anunciou a saída do futebol após lidar com seguidas lesões e perder espaço entre os titulares do Timão nos últimos anos.

Nas redes sociais, torcedores do Timão lamentaram a notícia surpreendente e deixaram suas mensagens de agradecimento. No clube, o meio-campista conquistou a Libertadores de 2012 e o histórico título do Mundial de Clubes no mesmo ano, além do Brasileirão de 2011 e do Paulistão de 2013.

👀 Confira algumas reações abaixo:

Com a camisa do Corinthians, Paulinho fez 212 partidas somando as duas passagens que teve pelo clube. Além dos quatro títulos conquistados, contribuiu com 40 gols e 13 assistências. Um dos tentos é lembrado até hoje pela Fiel: nas quartas da Libertadores de 2012, em duelo contra o Vasco, a equipe empatava em 0x0 no agregado até os 42 minutos do segundo tempo da volta no Pacaembu, quando o meio-campista subiu em cobrança de escanteio e garantiu a vaga nas semifinais.

Pela Seleção Brasileira, o camisa 8 fez 56 partidas e esteve presente em duas Copas do Mundo, sendo titular em 2014 e em 2018. Com Tite no comando - com quem foi multicampeão pelo Timão -, se destacou nas Eliminatórias para o Mundial da Rússia, quando fez seis gols e foi vice-artilheiro do Brasil, empatado com Neymar e atrás apenas de Gabriel Jesus (7).