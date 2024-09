Burocracia deve atrasar anúncio de Depay no Corinthians

Depay é o novo reforço do Corinthians (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 04:20 • São Paulo (SP)

Principal reforço do Corinthians nesta janela de transferências, Memphis Depay optou por realizar os exames médicos na Holanda. Com isso, o anúncio oficial da contratação deve acontecer apenas na próxima quarta-feira (18), quando o atacante desembarca em São Paulo.

Agora, as partes trabalham para regularizar pendências finais no visto de trabalho do jogador. O clube paulista disponibilizou toda a estrutura para Depay realizar os procedimentos médicos no país, mas o estafe do atleta preferiu realizar os exames na Europa.

O plano da diretoria é ter o atacante à disposição para o duelo contra o Fortaleza, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, no dia 17 de setembro. Para isso, o Corinthians precisa regularizar a situação de Depay até o dia 13, data limite para inscrição de novos reforços.

No Brasileirão, por sua vez, a situação é mais confortável. Apesar do prazo vencer na próxima segunda-feira (9), existe um brecha no regulamento que viabiliza a troca - no grupo de 50 inscritos - por até oito jogadores que estavam livres no mercado antes do fechamento da janela de transferências.

Depay é esperado no Brasil na próxima quarta-feira para assinar contrato com o Corinthians (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Esse contexto também favorece o peruano André Carrillo, outra contratação do clube paulista após o término da janela.

Reforços do Corinthians na janela de transferências

Hugo Souza (goleiro)

André Ramalho (zagueiro)

Alex Santana (meia)

Charles (meia)

José Martínez (meia)

André Carrillo (meia)

Talles Magno (atacante)

Héctor Hernández (atacante)

Memphis Depay (atacante)