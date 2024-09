Ídolo do Corinthians anuncia aposentadoria aos 36 anos

Jogadores do Corinthians celebram título histórico da Libertadores de 2012 (Foto: Acervo Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 09:17 • São Paulo (SP)

O volante Paulinho, ídolo do Corinthians, anunciou sua aposentadoria neste domingo (8) aos 36 anos. Em publicação nas redes sociais, o agora ex-jogador revelou a notícia em vídeo bastante emocionado.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

- É difícil. Sou um cara abençoado e priviliegiado. Voei na minha carreira durante 30 anos que tive dentro do futebol, e aqui fica a minha gratidão por ter conquistado tudo que conquistei. Privilegiado de ter sido um multicampeão, ganhando títulos importantes, mas acima de tudo isso, fui um grande homem e deixei um legado para o futebol - afirmou o atleta.

🏆 TRAJETÓRIA VITORIOSA

Revelado pelo Audax, Paulinho teve passagens pelo exterior e pelo Bragantino (na época ainda não Red Bull) antes de viver seu auge. Chegando ao Timão em 2010, rapidamente se tornou ídolo da torcida, e viveu três anos de conquistas históricas: Brasileirão 2011, Libertadores e Mundial de Clubes em 2012, e Paulistão de 2013.

O bom desempenho levou o paulista, ainda em setembro de 2011, à Seleção Brasileira, da qual seria titular por quase uma década. Participou de duas Copas do Mundo (2014 e 2018), e acumulou 56 jogos, contribuindo com 13 gols e nove assistências.

Somado à história construída no Brasil, o meio-campista também viveu momentos especiais no futebol internacional e teve passagens por Barcelona e Tottenham, sendo elogiado pelo futebol demonstrado na Europa. No futebol asiático, passou cinco anos de sua carreira no Guangzhou Evergrande, da China, além de vestir a camisa do Al-Ahli em 2021. No ano seguinte, voltaria ao Corinthians, mas as seguidas lesões lhe impediram de ter uma nova passagem marcante. Seu último jogo profissional foi contra o Racing de Montevidéu, pela Sul-Americana, saindo do banco na vitória por 3 a 0.

➡️ Burocracia deve atrasar anúncio de Depay no Corinthians

⚽ ARTILHEIRO IMPROVÁVEL

Além de um ótimo volante defensivamente, tinha como especialidade chegar como elemento surpresa na área para fazer gols decisivos por onde passou. Entre os tentos memoráveis, estão o gol de cabeça contra o Vasco, pelas quartas de final da Libertadores de 2012, classificando o Timão às semifinais; e a testada certeira contra o Uruguai, na semifinal da Copa das Confederações de 2013, colocando o Brasil na final marcante contra a Espanha.

No vídeo, Paulinho também falou sobre o futuro após pendurar as chuteiras. O ex-volante afirmou que estuda administração esportiva há dois anos, e deseja disputar uma terceira Copa do Mundo, mas como gestor.

Paulinho, ídolo do Corinthians, anunciou aposentadoria neste domingo (Foto: Alexandre Lago/AGIF)