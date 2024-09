Foto: Divulgação / CBF







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

Tudo pronto para o Dérbi feminino, quando Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo, com transmissão da TV Globo e SporTV. O primeiro jogo terminou com vitória do Timão, por 3 a 1.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Corinthians e Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PALMEIRAS

BRASILEIRÃO FEMININO - SEMIFINAL (VOLTA)

🗓️ Data e horário: domingo, 8 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Canindé, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo e SporTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato)

Nicole Ramos; Leticia Soares, Arias, Mariza e Paulinha; Ju Ferreira, Yaya, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Gabi Portilho e Jaqueline.

PALMEIRAS (Técnico: Camilla Orlando)

Natascha; Bruna Calderan, Poliana, Flávia Mota e Fê Palermo; Pati Maldaner, Diany, Brena e Juliete; Lais Estevam e Amanda Gutierres.