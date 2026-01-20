Torcedores do Corinthians declaram nova torcida no BBB: 'Desculpa pai'

Torcedora fanática do Corinthians, Chaiany, participante do BBB que entrou no programa após resistir ao quarto branco, vem conquistando o coração da fiel torcida. Na casa mais vigiada do Brasil, a goiana constantemente fala sobre o clube, e, durante o "Sincerão" desta segunda (19), colocou Edílson Capetinha em seu pódio.

- Fiquei em dúvida entre o Babu e o "Vai, Corinthians", mas vou escolher o "Vai, Corinthians", Edílson - disse Chaiany na escolha do seu pódio.

Outro dia, Chay e Edílson conversavam sobre seu time do coração, quando a participante detalhou suas vivências como torcedora.

- Lá em Taguatinga tem a sub-sede da Gaviões, foi o mais perto que eu já cheguei da Neo Química. Mas é incrível, a torcida lá, todo mundo vibrando. Eu só perco jogo do Corinthians se tiver trabalhando. Nunca fui lá, mas assisto tudo. Entender é diferente, mas acompanhar... - brincou.

Rapidamente Chaiany virou o novo "xodó" da torcida do Corinthians. Em suas redes sociais, a goiana já ultrapassa os 500 mil seguidores.

Edílson monta pódio no BBB e aponta quem não vai ganhar o programa

O ex-jogador Edílson Capetinha participou da dinâmica "jogo da discórdia", no Big Brother Brasil 26, e montou o próprio pódio e apontou a participante que não irá ganhar o programa. A exposição da opinião do atacante gerou incomodo e conflito dentro da casa.

No pódio, o ex-Corinthians escolheu o ator Babu e o influenciador Juliano Floss, como as pessoas que vão chegar na final com ele. Por outro lado, Edílson escolheu a atriz Sol Vega como a participante que não irá ganhar o programa.

A escolha negativa gerou conflito. Sol não gostou da postura do ex-jogador e os dois discutiram durante a dinâmica do programa. Vale destacar, que Edílson já havia votado na atriz durante a dinâmica do paredão, no último domingo (18).

- Sabe qual é o meu pensamento? Não pipoquei nunca para Romário, Ronaldinho, não sei quem. Pelo amor de Deus, tanta gente experiente - diz Edílson após conflitos durante dinâmica do BBB.

Ídolo do Corinthians, Edílson Capetinha monta seu pódio no BBB 26 (Foto: Reprodução/Gshow)

Próximo jogo do Corinthians

As equipes voltam a campo no meio da próxima semana. Na quinta-feira (22), o Corinthians enfrenta o Santos, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Paulistão.

