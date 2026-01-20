O Lance! confirmou que Rodriguinho, jogador revelado na base do São Paulo, foi vendido ao Bragantino. O atleta ganhou uma minutagem considerável em 2025, e tinha contrato com o Tricolor até o final do ano, mas as partes decidiram não estender o vínculo.

Confira a reação dos torcedores do São Paulo com o acerto da negociação:

Rodriguinho, jogador do São Paulo (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)

Situação política do São Paulo destravou a negociação

O Lance! apurou que o negócio estava praticamente certo, mas faltava somente a assinatura, o que ficou sob a responsabilidade de Massis, agora presidente em exercício do Tricolor. Com isso, a situação de Cria de Cotia destravou.

Rodriguinho estava treinando normalmente no SuperCT, mas não estava sendo relacionado para os jogos desta temporada, no aguardo da negociação caminhar. O acordo foi fechado por 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais na cotação atual. O Tricolor fica com 20% dos diretos econômicos do jogador, pensando em negociações futuras.

Rodriguinho, revelado na base do São Paulo, tinha contrato até 2026. O meia chegou a entrar no radar de outras equipes, como Botafogo, mas com proposta de empréstimo.

Este tipo de negociação não agradava o lado do atleta, uma vez que corria o risco dele ficar sem time no final da temporada, como apurou a reportagem.

O São Paulo, por sua vez, entendia que deveria agir com cautela, já que Rodriguinho podia assinar pré-contrato no meio do ano e sair de graça.