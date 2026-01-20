menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (20/01/2026)

Veja os jogos televisionados desta terça-feira (20)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
06:00
Jogadores do Real Madrid comemoram gol da vitória contra o Levante (Foto: Javier SORIANO / AFP)
imagem cameraJogadores do Real Madrid comemoram gol da vitória contra o Levante (Foto: Javier SORIANO / AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (20), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da penúltima rodada da fase de liga da Champions League e outros campeonatos ao redor do mundo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 20 de janeiro de 2026)

Champions League

Kairat x Club Brugge – 12h30 – Space e HBO Max
Bodo/Glimt x Manchester City – 14h45 – TNT e HBO Max
Real Madrid x Monaco – 17h – SBT, TNT e HBO Max
Sporting x PSG – 17h – Space e HBO Max
Inter de Milão x Arsenal – 17h – HBO Max
Tottenham x Borussia Dortmund – 17h – HBO Max
Copenhague x Napoli – 17h – HBO Max
Olympiacos x Bayer Leverkusen – 17h – HBO Max
Villarreal x Ajax – 17h – HBO Max

Campeonato Saudita

Al Shabab x Al Najma – 12h05 – Canal GOAT
Al Ahli x Al Khaleej – 14h30 – Canal GOAT

Copa da Inglaterra

Salford x Swindon – 16h45 – Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Wrexham x Leicester – 17h – Xsports e Disney+

Campeonato Paranaense

Andraus x Londrina – 19h – Canal GOAT
Azuriz x Athletico-PR – 20h – Canal GOAT
Galo Maringá x Maringá – 20h30 – Canal GOAT

Campeonato Baiano

Bahia x Barcelona de Ilhéus – 19h15 – TVE Bahia e TV Green

Campeonato Paulista

Novorizontino x Palmeiras – 20h – TNT e HBO Max

Série Rio de La Plata

Colón x Miramar Misiones – 20h – Disney+
Deportes Concepción x Cerro Largo – 22h15 – Disney+

Campeonato Mexicano Feminino

Atlético San Luis (F) x América (F) – 23h – Disney+

