Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (20/01/2026)
Veja os jogos televisionados desta terça-feira (20)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (20), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da penúltima rodada da fase de liga da Champions League e outros campeonatos ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 20 de janeiro de 2026)
Champions League
Kairat x Club Brugge – 12h30 – Space e HBO Max
Bodo/Glimt x Manchester City – 14h45 – TNT e HBO Max
Real Madrid x Monaco – 17h – SBT, TNT e HBO Max
Sporting x PSG – 17h – Space e HBO Max
Inter de Milão x Arsenal – 17h – HBO Max
Tottenham x Borussia Dortmund – 17h – HBO Max
Copenhague x Napoli – 17h – HBO Max
Olympiacos x Bayer Leverkusen – 17h – HBO Max
Villarreal x Ajax – 17h – HBO Max
Campeonato Saudita
Al Shabab x Al Najma – 12h05 – Canal GOAT
Al Ahli x Al Khaleej – 14h30 – Canal GOAT
Copa da Inglaterra
Salford x Swindon – 16h45 – Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Wrexham x Leicester – 17h – Xsports e Disney+
Campeonato Paranaense
Andraus x Londrina – 19h – Canal GOAT
Azuriz x Athletico-PR – 20h – Canal GOAT
Galo Maringá x Maringá – 20h30 – Canal GOAT
Campeonato Baiano
Bahia x Barcelona de Ilhéus – 19h15 – TVE Bahia e TV Green
Campeonato Paulista
Novorizontino x Palmeiras – 20h – TNT e HBO Max
Série Rio de La Plata
Colón x Miramar Misiones – 20h – Disney+
Deportes Concepción x Cerro Largo – 22h15 – Disney+
Campeonato Mexicano Feminino
Atlético San Luis (F) x América (F) – 23h – Disney+
