Torcedores do Corinthians criticam medalhão contra o São Paulo: ‘Errou tudo’

São Paulo e Corinthians se enfrentaram no Morumbis neste domingo (26), e o jogo terminou com a vitória do Tricolor por 3 a 1. Nas redes sociais, torcedores do Alvinegro reclamaram da atuação do atacante Memphis Depay. O holandês não teve boa atuação no clássico pelo Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O São Paulo abriu o placar com Lucas Moura, ampliou com Oscar, e o Corinthians diminuiu com Martínez. Contudo, um minuto após o gol do Alvinegro, o Tricolor fez o terceiro, de novo com Lucas. O time de Zubeldía é o primeiro do Grupo C, com sete pontos, enquanto a equipe de Ramón Díaz está na segunda posição do Grupo A, com nove.

Veja os comentários dos torcedores nas redes sociais: