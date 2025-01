Web reage à atitude de Cléber Machado em São Paulo x Corinthians; veja

O clássico entre São Paulo e Corinthians, no Morumbis, teve narração de Cléber Machado na Record, neste domingo (26). Com o atraso da partida do Campeonato Paulista em uma hora, o locutor fez um pré-jogo também com notícias sobre as fortes chuvas na cidade de São Paulo. A atitude do jornalista recebeu elogios nas redes sociais.

São Paulo x Corinthians estava marcado para às 18h30, e foi adiado, inicialmente, para às 19h pela arbitragem. Ainda com gramado sem condições de jogo, o clássico foi remarcado para às 19h30. Além de Cléber Machado, o ex-atacante Dodô, o comentarista Maurício Noriega e o ex-árbitro Sálvio Spínola também estão na transmissão da Record.

