São Paulo x Corinthians: Sálvio Spínola analisa decisão do árbitro em polêmica

São Paulo e Corinthians se enfrentaram neste domingo (26), em clássico que terminou com a vitória do Tricolor no Morumbis. No primeiro tempo do jogo, o atacante Calleri reclamou de um possível pênalti após uma dividida com o zagueiro Cacá na área. O ex-árbitro Sálvio Spínola comentou o lance.

- Enrosco, só um enrosco. Quando tem a mão de referência para marcar, desde que não tenha empurrão, a regra permite. O que o Cacá fez? Colocou a mão para saber onde estava o Calleri, e o Calleri também. Nada a marcar - analisou o comentarista de arbitragem da Record.

O lance aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Calleri recebeu cruzamento e caiu na área com a mão no rosto após contato com Cacá. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza não assinalou penalidade, que não fez falta para o São Paulo, que venceu o Corinthians por 3 a 1.