Torcedores detonam Jorge Jesus no Al-Hilal: ‘O tempo acabou’

Um dos alvos da Seleção Brasileira, o técnico Jorge Jesus convive com uma sombra nos possíveis últimos dias de seu trabalho na Arábia Saudita e recebeu bastantes criticas durante o jogo entre Al-Hilal e Al-Ahli, pela semifinal da Champions da Ásia. Após o segundo gol da equipe alviverde, internautas comentaram sobre uma provável saída do português.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após uma temporada mágica em 2023/2024, Jorge Jesus encontra dificuldades para repetir os bons resultados em seu segundo ano consecutivo. Apesar do português ter vencido a Supercopa Saudita, o Al-Hilal foi eliminado nas quartas de final da Copa do Rei Saudita e ocupa a vice-liderança da Saudi Pro League.

Veja as reações da web com o desempenho do Al-Hilal de Jorge Jesus

Ancelotti é prioridade da CBF

Jesus é um dos nomes mais pedidos pelo público e melhor avaliados para assumir a Seleção Brasileira. Porém, Carlo Ancelotti, antigo sonho de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), lidera a corrida e deve deixar o Real Madrid ao final da decepcionante temporada atual para assumir a prancheta verde e amarela.

continua após a publicidade

As negociações, conduzidas pelo empresário Diego Fernandes, avançaram nas últimas semanas. Fernandes esteve presente em compromissos importantes do Real Madrid, como a semifinal da Champions League contra o Arsenal e a final da Copa do Rei.

A previsão é de que o contrato seja firmado em breve, com duração inferior a quatro anos. Portanto, Ancelotti não estaria garantido no cargo de treinador da Seleção até a Copa do Mundo de 2030. Caso seja mesmo contratado para comandar a Seleção Brasileira, o italiano poderá trazer junto dois auxiliares: o filho, Davide Ancelotti, e Francesco Mauri.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional