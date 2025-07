Apesar da conquista do pentacampeonato da Recopa Gaúcha, com a vitória por 2 a 0 sobre o São José, a noite da última terça-feira (8) não trouxe somente notícias positivas para o Grêmio. A partida marcou mais um capítulo da atribulada relação do clube com a gestora da Arena do Grêmio.

Filas no acesso à Arena do Grêmio

Mesmo com público baixo, de 11.806 pessoas, foram registradas longas filas no acesso dos torcedores ao estádio. Em nota, a Arena atribuiu isso a dois motivos: "ausência de atualização cadastral prévia, necessária para o reconhecimento facial (tecnologia exigida por lei), e inconsistências em cortesias distribuídas pelo clube, como links já utilizados ou dados incorretos".

Por sua vez, o Grêmio frisa que o problema da fila para acesso aos jogos dura mais de 12 anos, desde a inauguração da Arena do Grêmio. O clube argumenta que os ingressos disponibilizados pela gestora do estádio "são direcionados prioritariamente a familiares de atletas, autoridades e para cumprir os contratos comerciais [...], sem distribuição indiscriminada de 'cortesias'". Quanto à biometria facial, o Tricolor Gaúcho destaca que, "mesmo sem responsabilidade direta" fez "ampla campanha orientando como realizar o cadastramento facial, exigido por lei desde julho".

Filas no acesso à Arena do Grêmio. (Foto: Reprodução/Grêmio FBPA)

Mesmo após 26 dias sem jogo, gramado não apresentou boas condições

Outro problema recorrente na Arena do Grêmio é o gramado. Mesmo com intervalo de 26 dias desde o último jogo no estádio, o campo não apresentou boas condições no jogo contra o São José.

— A gente, com muita tristeza, recebe o gramado nessas condições em que estão hoje. Todo mundo, com a bola rolando, vai ver as imperfeições do gramado, as falhas que tem na grama. É uma tristeza que a prioridade seja só do Grêmio para o futebol — lamentou Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol do Grêmio, na última terça-feira (8).

continua após a publicidade

— O campo não está bom. Nós achávamos que estaria muito melhor, porque o tempo de parada foi muito grande. É importante que melhore para quando voltarmos a jogar aqui — corroborou o meia Cristaldo.