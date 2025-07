Em meio à crise no Flamengo, torcedores cravam substituto ideal de Pedro: ‘Atacante perfeito’

Pedro, atacante do Flamengo, está fora da lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo neste sábado (12), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã. O motivo da ausência do camisa 9 passa por uma escolha da comissão técnica de Filipe Luís, que não está satisfeita com o desempenho do jogador nos treinos. A informação é do "Ge". Na web, torcedores apontaram Yuri Alberto como o substituto ideal do centroavante.

Torcedores do Flamengo indicam Yuri Alberto como substituto ideal de Pedro

Pedro realizou atividades na academia do Ninho do Urubu. Posteriormente, foi ao gramado, mas não treinou com os demais jogadores. Filipe Luís e outros membros da comissão técnica do Flamengo consideram que o desempenho de Pedro durante os trabalhos no centro de treinamento está abaixo do esperado.

Mal-estar entre clube e jogador

Ainda segundo o "Ge", um possível interesse do Flamengo em vender o atleta causou um mal-estar entre as partes. Vale destacar que, no retorno da delegação rubro-negra do Mundial de Clubes, Filipe Luís e Pedro se reuniram. O treinador demonstrou apoio ao atacante, exposto por conta dessa situação.

Além disso, Filipe garantiu ao atleta que conta com ele no elenco e, consequentemente, é contrário a saída do camisa 9. Por outro lado, o técnico cobrou o jogador por mais comprometimento nas atividades.

Pedro como terceira opção

Durante a trajetória do Flamengo no Mundial de Clubes, que chegou ao fim após eliminação para o Bayern de Munique nas oitavas de final, Pedro virou a terceira opção para o ataque. O camisa 9 ficou atrás de Gonzalo Plata e Bruno Henrique, ambos improvisados na função. Aliás, em certo momento, Wallace Yan também esteve na frente do atacante reverência.

O Flamengo publicou imagens de Pedro durante as atividades no Ninho. O atacante aparece na academia e no momento em que os jogadores foram para o gramado.

