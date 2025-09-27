Torcedores detonam atuação de Kaio Jorge em Vasco x Cruzeiro: ‘A fonte secou?’

O atacante Kaio Jorge passou em branco na derrota do Cruzeiro para o Vasco, por 2 a 0, na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Artilheiro da competição, com 15 gols marcados, o jogador está a quatro partidas sem vazar os adversários. Nas redes sociais, os torcedores criticaram a atuação do camisa 19, neste sábado (27).

Um dos internautas destacou que o atacante poderia estar de “corpo mole” para não receber o terceiro cartão amarelo e ficar fora do confronto contra o Flamengo, na próxima quinta-feira (02). No entanto, a maioria dos torcedores não curtiu a atuação de Kaio Jorge. Confira abaixo.

Com a vitória, o Cruzmaltino chegou ao sétimo jogo sem derrota e assumiu a 10ª posição, com 30 pontos somados. Já o Cruzeiro estacionou na 2ª colocação, com 50 pontos, e segue na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro.

Como foi Vasco x Cruzeiro?

Texto por: Eugênio Moreira

O jogo começou com o Cruzeiro tomando mais a iniciativa e pressionando a saída de bola do Vasco. Aos 4 minutos, depois de boa jogada de Matheus Pereira, William cobrou falta com perigo. Mas a equipe carioca, em sua primeira chegada ao ataque, abriu o placar, aos 7 minutos. Depois de longa troca de passes, Paulo Henrique ganhou a disputa com Kaiki e cruzou para Rayan subir muito e cabecear no cantinho direito de Cássio.

O restante do primeiro tempo foi muito truncado. O Cruzeiro cometia muitos erros individuais, apesar do maior domínio, enquanto o Vasco controlava a partida. As chances de gol foram poucas: Kaio Jorge e Matheus Pereira tentaram, mas erraram o alvo.

Vegetti comemora primeiro gol do Vasco, marcado por Rayan (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Para o segundo tempo, o Cruzeiro voltou com o equatoriano Arroyo no lugar de Wanderson. A equipe celeste continuou mais presente no campo ofensivo, mas sem conseguiu criar chances claras de gol. O Vasco procurava explorar os contra-ataques, mas também falhava na criação, até que aproveitou a oportunidade que teve para ampliar aos 15 minutos. Logo após entrar no lugar de Christian, Matheus Henrique errou ao tentar dominar a bola, e Paulo Henrique carregou e, da meia-lua, chutou sem chances para o goleiro Cássio.

A partida ficou mais aberta após o segundo gol vascaíno, com as duas equipes criando chances de marcar. Coutinho, de falta, Puma Rodríguez e Rayan perderam para o Vasco, e Matheus Pereira, para o Cruzeiro. O jogo terminou mesmo com o placar de 2 a 0 para o Gigante da Colina.