Vasco x Cruzeiro: terceiro pior mandante contra terceiro melhor visitante

A partida entre Cruzeiro e Vasco, sábado (27), às 18h30, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente a equipe com a terceira melhor campanha como visitante e o terceiro pior mandante na competição. Na classificação do Brasileirão, a Raposa e o Gigante da Colina também têm situações distintas.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo, o Cruzeiro tem a terceira melhor campanha como visitante, atrás do Rubro-Negro carioca e do Palmeiras. São cinco vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, em 11 jogos, com 14 gols marcados e sete sofridos e aproveitamento de 57,6% dos pontos disputados.

A equipe do técnico Leonardo Jardim está invicta fora de casa há oito partidas pelo Brasileirão – e outras quatro incluindo Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. As únicas duas derrotas como visitante foram no início da competição: 3 a 0 para o Internacional na segunda rodada e 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, na quinta.

A Raposa ainda ficou sem sofrer gols fora de casa por seis jogos seguidos pelo Brasileiro. A sequência, que começou na goleada sobre o Sport por 4 a 0, em 11 de maio, terminou somente no empate por 1 a 1 com o Mirassol, em 18 de agosto.

Com um gol de Kaio Jorge, Cruzeiro goleou o Sport por 4 a 0, na Ilha do Retiro (Foto: Marlon Costa/AGIF)

O desempenho do Vasco como mandante no Brasileirão até começou bem, com vitórias sobre Santos (2 a 1) e Sport (3 a 1), mas a equipe não conseguiu manter a performance. Em 12 jogos, são quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com 17 gols marcados e 15 sofridos. O aproveitamento, de 44,4%, é melhor apenas do que os de Fortaleza e Sport, os dois últimos colocados – o Vasco ganhou mais pontos em casa do que o Santos, mas tem pior aproveitamento.

O time carioca ficou quatro meses (seis partidas) sem ganhar como mandante no campeonato, a partir de maio. A sequência negativa somente foi interrompida na quarta-feira (24), quando a equipe do técnico Fernando Diniz venceu o Bahia por 3 a 1, de virada, em São Januário, em jogo atrasado da 16ª rodada.

Com os três pontos, o Vasco subiu para a 13ª colocação do Brasileiro, com 27 pontos, afastando-se da zona de rebaixamento. Os jogos como mandante da equipe inclui duas partidas na Arena Mané Garrincha, em Brasília, e o clássico com o Flamengo, no Maracanã.

Veja os jogos do Cruzeiro como visitante neste Brasileirão:

0 x 3 Internacional – Beira-Rio – 6/4 1 x 1 São Paulo – Morumbis – 13/4 0 x 1 Red Bull Bragantino – Nabizão – 20/4 4 x 0 Sport – Ilha do Retiro – 11/5 2 x 0 Fortaleza – Castelão – 25/5 0 x 0 Vitória – Barradão – 12/6 2 x 0 Fluminense – Maracanã – 17/7 0 x 0 Corinthians – Neo Química Arena – 23/7 2 x 0 Botafogo – Nilton Santos – 3/8 1 x 1 Mirassol – Maião – 18/8 2 x 1 Bahia – Arena Fonte Nova – 15/9

Veja os resultados do Vasco como mandante no Brasileiro: