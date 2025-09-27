Jornalista se assusta com falha de jogador em Vasco x Cruzeiro: ‘Absurda’
Equipes se enfrentaram pela 25ª rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco venceu o Cruzeiro por 2 a 0, neste sábado (27), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, um erro do meia Matheus Henrique resultou no segundo gol da equipe carioca. A ação falha do atleta assustou o jornalista Walace Borges, da TNT Sports.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O lance aconteceu durante a segunda etapa da partida. O cronômetro marcava 15 minutos, o zagueiro Robert Renan buscou um lançamento em direção ao campo defensivo do Cruzeiro. Foi então, que Matheus Henrique errou um domínio e foi desarmado por Paulo Henrique, que na raça, conseguiu arracanr e finalizar para o fundo do gol de Cássio.
Nas redes sociais, o jornalista Walace Borges se mostrou surpreso com o erro técnico do jogador do time celeste. A falha foi crucial para o resultado final da partida, que terminou com o Vasco vencendo por dois gols de diferença.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias