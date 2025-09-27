menu hamburguer
Jornalista se assusta com falha de jogador em Vasco x Cruzeiro: ‘Absurda’

Equipes se enfrentaram pela 25ª rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/09/2025
20:30
Paulo Henrique marcou segundo gol do Vasco contra o Cruziero, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
O Vasco venceu o Cruzeiro por 2 a 0, neste sábado (27), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, um erro do meia Matheus Henrique resultou no segundo gol da equipe carioca. A ação falha do atleta assustou o jornalista Walace Borges, da TNT Sports.

O lance aconteceu durante a segunda etapa da partida. O cronômetro marcava 15 minutos, o zagueiro Robert Renan buscou um lançamento em direção ao campo defensivo do Cruzeiro. Foi então, que Matheus Henrique errou um domínio e foi desarmado por Paulo Henrique, que na raça, conseguiu arracanr e finalizar para o fundo do gol de Cássio.

Nas redes sociais, o jornalista Walace Borges se mostrou surpreso com o erro técnico do jogador do time celeste. A falha foi crucial para o resultado final da partida, que terminou com o Vasco vencendo por dois gols de diferença.

