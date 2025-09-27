Atuação de titular do Vasco contra o Cruzeiro ganha destaque: ‘De gente grande’

Jogando sob seus domínios, o Vasco vai derrotando o Cruzeiro por 2 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Com gols de Rayan e Paulo Henrique, os torcedores reservaram os elogios para a atuação de Philippe Coutinho, nesta primeira etapa.

continua após a publicidade

➡️Torcedores enlouquecem com gol de Rayan contra o Cruzeiro: ‘Que fase’

Vivendo grande fase com a camisa cruzmaltina, Philippe Coutinho é o principal responsável pela criação ofensiva da equipe. Nas redes sociais, os vascaínos destacaram o desempenho de seu camisa 10 nos primeiros 45 minutos de jogo. Confira abaixo.

Com o resultado de momento, o Vasco vai saltando para a 10ª posição, com 30 pontos somados. Já o Cruzeiro segue estacionado na 2ª colocação, com 50 pontos, e perde a oportunidade de assumir a liderança parcial do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Philippe Coutinho em ação contra o Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi Vasco x Cruzeiro?

Texto por: Eugênio Moreira

O jogo começou com o Cruzeiro tomando mais a iniciativa e pressionando a saída de bola do Vasco. Aos 4 minutos, depois de boa jogada de Matheus Pereira, William cobrou falta com perigo. Mas a equipe carioca, em sua primeira chegada ao ataque, abriu o placar, aos 7 minutos. Depois de longa troca de passes, Paulo Henrique ganhou a disputa com Kaiki e cruzou para Rayan subir muito e cabecear no cantinho direito de Cássio.

O restante do primeiro tempo foi muito truncado. O Cruzeiro cometia muitos erros individuais, apesar do maior domínio, enquanto o Vasco controlava a partida. As chances de gol foram poucas: Kaio Jorge e Matheus Pereira tentaram, mas erraram o alvo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vegetti comemora primeiro gol do Vasco, marcado por Rayan (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Para o segundo tempo, o Cruzeiro voltou com o equatoriano Arroyo no lugar de Wanderson. A equipe celeste continuou mais presente no campo ofensivo, mas sem conseguiu criar chances claras de gol. O Vasco procurava explorar os contra-ataques, mas também falhava na criação, até que aproveitou a oportunidade que teve para ampliar aos 15 minutos. Logo após entrar no lugar de Christian, Matheus Henrique errou ao tentar dominar a bola, e Paulo Henrique carregou e, da meia-lua, chutou sem chances para o goleiro Cássio.

➡️Atuação de titular do Vasco contra o Cruzeiro ganha destaque: ‘De gente grande’

A partida ficou mais aberta após o segundo gol vascaíno, com as duas equipes criando chances de marcar. Coutinho, de falta, Puma Rodríguez e Rayan perderam para o Vasco, e Matheus Pereira, para o Cruzeiro. O jogo terminou mesmo com o placar de 2 a 0 para o Gigante da Colina.