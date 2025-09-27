menu hamburguer
Hugo Moura celebra sequência no Vasco e projeta reta final da temporada

Jogador pode alcançar marca importante na carreira diante do Cruzeiro

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/09/2025
Após três meses sem vencer em São Januário, o Vasco voltou a comemorar diante de sua torcida com a vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da equipe foi o volante Hugo Moura, que completou 48 partidas na temporada e comemorou seu momento no Gigante da Colina.

— Estou muito feliz pela quantidade de partidas que venho jogando nessa temporada e, claro, por poder iniciar entre os titulares na maioria delas. Espero continuar com essa sequência até o final do ano — afirmou.

Contra o Cruzeiro, neste sábado (27), o jogador pode igualar o ano em que mais entrou em campo, com 49 jogos, como em 2024. Hugo Moura também comentou sobre a versatilidade em campo. Na vitória sobre o Bahia, começou como volante, passou a atuar na zaga após a expulsão do Jean Lucas, do Bahia, para qualificar a saída de bola.

Esse último jogo resumiu bem o que vivi até aqui nesse ano. Agradeço a Deus por poder contribuir com o time, independente da posição, e agradeço ao Diniz pela confiança que ele vem depositando no meu trabalho — disse.

O técnico Fernando Diniz também fez questão de elogiar o atleta após a partida.

— Desde que cheguei aqui, o Hugo subiu duas prateleiras. É um jogador que atua bem em todas as partidas, de zagueiro ou volante, e treina todo dia com intensidade. Não vi o Hugo jogar ou treinar mal comigo nenhum dia. É um atleta que está subindo de patamar e já é um dos grandes jogadores de meio-campo do futebol brasileiro — destacou.

O Vasco de Hugo Moura volta a campo neste sábado (27), às 18h30, em São Januário, contra o Cruzeiro, pela 25ª rodada do Brasileirão.

