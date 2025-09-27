Torcedores enlouquecem com gol de Rayan contra o Cruzeiro: ‘Que fase’
Atacante abriu o placar para o Vasco no confronto contra o clube mineiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco saiu na frente do placar contra o Cruzeiro, no confronto deste sábado (27), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Rayan foi o responsável por balançar as redes para o Cruzmaltino.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O lance aconteceu aos sete minutos do primeiro tempo. Paulo Henrique recebeu lançamento de Puma pela ponta esquerda. O lateral não hesitou para realizar o cruzamento preciso na cabeça de Rayan. A joia das categorias de base do Vasco subiu mais que a defesa adversária para marcar.
O gol do jogador levou os torcedores do Vasco à loucura. A repercussão foi diversa, alguns torcedores exaltaram a temporada do atleta, que alcançou a marca de sete gols no Brasileirão. O fato fez alguns internautas pedirem a presença do atacante na Seleção Brasileira; veja abaixo:
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias