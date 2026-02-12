Cicinho é sincero sobre liderança do São Paulo no Brasileirão: 'Moral'

O São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 0, na última quarta-feira (11), no Morumbis, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe do técnico Hernán Crespo assumiu a liderança da competição. O ex-jogador Cicinho, ídolo do Tricolor, foi sincero ao avaliar a fase do clube na temporada.

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, desta quinta-feira (12), o atual comentarista mostrou otimismo com a temporada do São Paulo. Cicinho apontou que o clube pode aumentar encaminhar uma sequência positiva de resultados, isso caso, a moral da equipe esteja elevada.

— Time grande, que gosta de levantar taças, quando pega moral é difícil segurar. Quem que é o líder do campeonato? São Paulo. Não estou vendo ninguém na minha frente. Ontem, jogamos contra um Grêmio, que é muito forte, e o 2 a 0 ficou barato — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— É difícil escolher um destaque de ontem no São Paulo. Olha a tabela, quem está em primeiro? E em último? (Corinthians). Hoje, estou feliz. É o novo trio: LCL (Luciano, Carelli e Lucas) — concluiu.

Como foi São Paulo x Grêmio?

Texto por: Izabella Giannola

O primeiro tempo começou truncado, com a bola circulando principalmente no meio de campo. Com o trio ofensivo formado por Lucas Moura, Luciano e Calleri, as jogadas mais perigosas do São Paulo passaram pelos pés dos três. Pelo lado do Grêmio, Carlos Vinícius foi quem mais incomodou a defesa tricolor.

Aos 21 minutos, o clima esquentou. Marcos Antônio fez grande lançamento para Danielzinho, a bola resvalou na cabeça do jogador e tirou Weverton da jogada. O goleiro tentou bloquear a passagem do são-paulino e cometeu o pênalti. Lucas Moura ficou responsável pela cobrança. Ele bateu rasteiro, Weverton quase defendeu, mas a bola foi parar dentro do gol.

Aos 35 minutos, o São Paulo voltou a levar perigo e chegou a marcar o segundo com Calleri. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento e invalidou o lance. Pelo lado do Grêmio, as investidas paravam, em sua maioria, na dupla de zaga formada por Alan Franco e Sabino, especialmente nas tentativas de Carlos Vinícius. O primeiro tempo se estendeu até os 50 minutos e terminou com vantagem do Tricolor.

Se a etapa inicial já havia sido difícil para o Grêmio, o segundo tempo começou de maneira ainda mais complicada. Logo após o intervalo, Wagner Leonardo recebeu o segundo cartão amarelo ao segurar Calleri e impedir um contra-ataque. Com a expulsão, a equipe gaúcha ficou com um jogador a menos em campo.

A expulsão abriu ainda mais espaços para o São Paulo jogar, e o time soube aproveitar. Aos 12 minutos do segundo tempo, após uma sequência de boas trocas de passes, o Tricolor ampliou o placar. Se Calleri havia tido um gol anulado na etapa inicial, desta vez se redimiu. Depois de receber de Luciano, finalizou para o fundo das redes.

E, apenas dois minutos depois, mas uma penalidade marcada para o Tricolor, após Enzo Díaz ser derrubado na área. Desta vez, Luciano ficou responsável pela cobrança, mas Weverton defendeu. O camisa 10 ficou inconformado com o erro, mas a torcida presente no Morumbis gritou seu nome em forma de apoio.

O Grêmio passou a se fechar e, nas poucas oportunidades que conseguia criar, parava nas defesas do goleiro Rafael. O Tricolor soube administrar o resultado e fechou a terceira rodada com os três pontos.

