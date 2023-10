Um torcedor viralizou ao pular no fosso do estádio Heriberto Hülse durante Criciúma x Vitória em jogo válido pela Série B. O homem se atirou no local alagado para buscar um casaco e depois teve dificuldade de retornar para a torcida do clube baiano. Depois de algumas tentativas, o homem conseguiu retornar para a arquibancada.