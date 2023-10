Contratado em 2019, Ganso foi chave na campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro em que os cariocas lutavam contra o rebaixamento, apesar da confusão com o treinador Oswaldo de Oliveira que se arrastou para dentro de campo. No ano seguinte, o meia viveu sua pior fase no clube sendo dirigido por Odair Hellmann, mas tendo uma temporada marcada por lesões musculares, Covid-19 e apendicite. Com todos esses problemas, o camisa 10 atuou por apenas 836 minutos, marcando um gol e contribuindo com duas assistências.