Leonardo Sonda, Band RS

Não acredito em tentativa de forçar uma saída do clube. Mas, é inegável que o comportamento recorrente é um desrespeito de Renato com a "instituição" Grêmio. Ainda não está claro o motivo da viagem apressada do treinador ao Rio de Janeiro, torçamos para que nada de grave tenha acontecido. Porém, em outros momentos com comportamentos semelhantes, Renato demonstrou absoluta consciência que não seria demitido sob qualquer hipótese, por tudo que aconteceu quando foi demitido do clube em 2021. Portaluppi tem superpoderes no Grêmio: manda, desmanda, define suas folgas e dias de trabalho. Talvez, o momento mais constrangedor da noite tenha sido a entrevista do Presidente Alberto Guerra. Não por culpa do Presidente, que faz uma boa gestão até aqui, mas por reforçar nos microfones a indisciplina do seu treinador. O clube exigiu que Renato falasse após a partida e foi ignorado. No contexto gremista, a insubordinação é normalizada e premiada com alguns dias de folga na cidade maravilhosa.