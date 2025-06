AeroFla: torcedor do Flamengo rouba a cena na Globo com protesto contra Gerson

Um torcedor do Flamengo viralizou nas redes sociais ao protestar contra o meia Gerson durante uma transmissão ao vivo da Globo. O repórter da emissora gravava no "AeroFla", e o homem apareceu por trás com uma "nota de 3 reais" com o rosto do jogador, que deixará o Rubro-Negro rumo ao Zenit após o Mundial de Clubes.

O Zenit já depositou a multa rescisória, avaliada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) para tirar Gerson do Flamengo. Na Europa, o "Coringa" vai triplicar os vencimentos em relação ao que ganhava no Rubro-Negro. O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2030.

Gerson, do Flamengo, era sonho antigo do Zenit

Essa não é a primeira vez que o Zenit mostra interesse em Gerson. Na janela de transferência passada, os europeus chegaram a oferecer 29 milhões de euros - entre multa e metas atingidas pelo meia na Rússia. O Flamengo conseguiu melhorar os vencimentos do atleta e renovar o seu vínculo até 2030. Em contrapartida, pelo Rubro-Negro não ter atingido os mesmos valores mensais de salário para o jogador, a multa rescisória caiu drasticamente, de R$ 1,2 bilhão para os atuais R$ 160 milhões.

A única exigência feita pelos cariocas é que os valores sejam pagos à vista. Na tentativa anterior dos russos, a quantia ofertada seria paga em prestações. O jornalista Venê Casagrande informou que o clube ainda irá exigir R$ 50 milhões do meio-campista por conta de adiantamentos de direito de imagem, pagos quando o novo vínculo entre o atleta e o Rubro-Negro foi assinado.