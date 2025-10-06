Torcedor do Palmeiras, Fred Bruno é sincero após clássico: ‘Não dá’

Após o clássico entre São Paulo e Palmeiras, o jornalista Fred Bruno, torcedor assumido do Verdão, comentou sobre as polêmicas envolvendo a arbitragem de Ramon Abatti Abel. Durante a segunda etapa, a equipe Tricolor reclamou de pênalti em Gonzalo Tapia e pediu a expulsão de Andreas Pereira, após entrar com a sola da chuteira na perna do meia Marcos Antônio.

Durante a transmissão da “GE TV”, Fred revelou que não estava conseguindo ficar feliz com a virada heróica do Palmeiras, devido aos erros que aconteceram na partida. O jornalista destacou que não cabe nem dúvida no lance do pênalti em Gonzalo Tapia e reforçou que esses lances interferem muito no espetáculo.

- Ficou um clima até esquisito aqui no Morumbis, porque o lance do pênalti foi determinante. Vocês sabem o time que eu torço, mas eu não estou conseguindo nem ficar feliz com a virada do Palmeiras. Não podemos tirar o mérito do Palmeiras, mas o Crespo até falou que seria 3 a 0 com o pênalti, seria outro jogo. Aquilo lá não cabe nem dúvida, é muito pênalti. Não dá para entender o que a arbitragem pensou. Teve também o lance da possível expulsão do Andreas Pereira, que entrou por cima. Esses lances interferem muito - disse, antes de completar.

Antes de finalizar, Fred comentou que os erros cometidos por Ramon Abatti Abel deixaram uma “nuvem” carregada em cima do clássico. Segundo ele, o futebol saiu perdendo com as decisões tomadas pela arbitragem.

- Está meio que uma nuvem em cima desse jogo. Era para ter sido um baita clássico, mas a arbitragem deixou essa nuvem. Hoje o futebol deu uma perdidinha, porque a arbitragem foi totalmente determinante no resultado - finalizou.

Vale ressaltar que o árbitro sequer foi chamado para revisar os lances polêmicos no clássico. Logo, na visão de Ilbert Estevam da Silva, responsável pelo VAR, as decisões tomadas em campo foram corretas.

Ramon Abatti Abel, árbitro do clássico entre São Paulo x Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Pênalti não marcado para o São Paulo

Gonzalo Tapia é derrubado dentro da área do Palmeiras, quando corria em direção à bola para encontrar um cruzamento. O defensor do Palmeiras, Allan, escorrega e derruba o atacante do São Paulo com um carrinho.

🟥Expulsão de Andreas Pereira, do Palmeiras

A sola da chuteira de Andreas Pereira sobra na perna de Marcos Antônio. O jogador do São Paulo caiu no chão com dores, mas o atacante do Palmeiras foi advertido somente com um cartão amarelo.