Torcedores do Flamengo reagem à virada do Palmeiras contra o São Paulo

Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro em mais um ano, e o domingo (5) foi difícil para os torcedores rubro-negros. Nas redes sociais, muitos flamenguistas reagiram à virada histórica do Verdão em cima do São Paulo.

O torcedor do Flamengo começou a tarde vendo uma virada incrível do Palmeiras por 3 a 2, em jogo marcado por polêmicas de arbitragem. Depois, assistiu o clube do coração perder para o Bahia na Arena Fonte Nova.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se manifestaram sobre a virada do Palmeiras no Morumbis. A maioria reclamou da arbitragem de Ramon Abatti Abel, que rendeu polêmicas entre os fãs de futebol.

Palmeiras venceu o jogo de virada e passou o Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja reação dos torcedores do Flamengo com a virada do Palmeiras

Briga acirrada pelo título brasileiro

São Paulo x Palmeiras fizeram um jogão, neste domingo (5), e agitaram a briga no topo da tabela do Brasileirão.

A partida entre São Paulo x Palmeiras contou com Ramón Sosa virando o placar para o Palmeiras, após os gols de Vitor Roque e Flaco. Marcado por polêmicas de arbitragem, o elenco do Tricolor saiu revoltado de campo.

Com o resultado, o Palmeiras ultrapassa o Flamengo, mesmo com um jogo a menos, já o Mengão perdeu para o Bahia na Arena Fonte Nova com gol de Willian José. O Rubro-Negro teve um jogador a menos desde os 12 minutos de bola rolando, quando Danilo foi expulso.

Vale lembrar, que na disputa pelo título, o confronto direto entre as duas equipes pode fazer a diferença. Os clubes se enfrentam no Maracanã pelo segundo turno. No primeiro, o Rubro-Negro venceu no Allianz Parque por 2 a 0.