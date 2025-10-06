Caio Ribeiro exalta virada do Palmeiras no São Paulo, mas faz ressalva: ‘Foi mal’

O comentarista da Globo Caio Ribeiro exaltou a virada incrível do Palmeiras em cima do São Paulo, mas fez uma ressalva importante. O Verdão venceu por 3 a 2 em pleno Morumbis, com gols de Vitor Roque, Flaco López e Ramon Sosa.

A vitória do Palmeiras em cima do São Paulo foi marcada pelo heroísmo alviverde e por polêmicas com a arbitragem de Ramon Abatti Abel. Com o resultado, o Verdão assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

Caio Ribeiro, na transmissão da Globo, exaltou a virada do Palmeiras em cima do São Paulo, mas criticou a arbitragem do clássico.

- A virada do Palmeiras é virada de time campeão, que te dá muita moral para o Brasileiro, para a Libertadores, mas a gente tem que falar que tem um asterisco, que é aquele pênalti. O VAR tinha que ter chamado. Se você tem a oportunidade de fazer 3x0, o jogo acabou. Mesmo sendo o Palmeiras do outro lado, seria uma outra situação. O VAR foi muito mal e teve interferência direta no resultado - analisou Caio Ribeiro.

São Paulo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como foi o jogo entre São Paulo x Palmeiras

A partida começou com pressão palmeirense. Nos minutos iniciais, o Alviverde assustou, e o São Paulo contou com defesa segura de Rafael. Até os 10 minutos, o domínio foi do Palmeiras, com as ações concentradas na área de defesa tricolor.

Aos 14 minutos, Luciano mudou a rota do jogo. Murilo errou um passe para Flaco López e entregou um contra-ataque para o São Paulo. Com uma leitura bem feita por Sabino, Marcos Antônio conduziu a bola e deixou com Luciano. Gustavo Gómez se atrapalhou na linha de impedimento e, sem Weverton no caminho, o camisa 10 virou o rosto e mandou direto para o fundo da rede. Além de abrir o placar, marcou seu gol de número 99 pelo Tricolor.

A resposta da torcida no Morumbis foi dupla. Além de gritos de "É Luciano", provocações surgiram para o Palmeiras, com os cantos de "Sem Mundial".

O gol de Luciano transformou a energia da partida. O Palmeiras tentou impor velocidade, mas a posse e o controle passaram a ser do São Paulo. Aos 22 minutos, Vitor Roque passou por Arboleda, acelerou e caiu na área, mas nada marcado e a arbitragem mandou seguir.

Na resposta, Gonzalo Tapia arriscou de fora da área após arrancada pelo meio, mas a bola saiu. Aos 26 minutos, houve parada técnica por causa do calor: os termômetros marcavam 30 °C. O clima estava tenso entre os jogadores. Gómez e Tapia se estranharam diversas vezes.

O Palmeiras não conseguia respirar. Até então, tirando os primeiros dez minutos de jogo, não assustava mais o São Paulo.

Aos 34, o time de Crespo ampliou a vantagem. Após Enzo vencer uma dividida com Vitor Roque e Felipe Anderson, cruzou para Gonzalo Tapia e o jogador mandou para as redes, colocando o Tricolor mais à frente ainda no placar. Festa da torcida!

Aos 43 minutos, o Palmeiras conseguiu a oportunidade mais perigosa durante esta primeira etapa. Vitor Roque tentou aproveitar uma bola parada, mas parou nas mãos do goleiro Rafael. As equipes foram para o intervalo com 2 a 0 para o São Paulo no placar. A torcida seguiu provocando o Palmeiras, tanto com gritos de "Sem Mundial" quanto com ofensas para Abel Ferreira.

O jogo retornou em um ritmo parecido. Aos seis minutos da etapa final, o clima esquentou Tapia, que estava com a bola, foi derrubado por Allan. A arbitragem considerou normal e mandou seguir. Isso revoltou o elenco tricolor e a torcida presente, que alegaram ser pênalti. O VAR não foi consultado.

Inclusive, a revolta prevaleceu por boa parte do jogo. Vale destacar que Ramón Abatti Abel se envolveu em polêmicas na última rodada também.

A partir da metade da etapa final, o Palmeiras começou a pressionar um pouco mais, enquanto o São Paulor recuava. A resposta veio com Vitor Roque. Aos 24 minutos, o Tigrinho tabelou com Sosa e Maurício e tocou de cabeça para o gol, diminuindo a vantagem tricolor.

O Palmeiras foi atrás do empate. Com uma produção mais abaixo do São Paulo, que ainda se mostrava bastante irritado em campo, Flaco recebeu uma bola de Maurício, abriu espaço e chutou no ângulo do Rafael. Tudo igual no Morumbis para São Paulo x Palmeiras.

O tempo fechou. O Tricolor seguia nervoso em campo. Pouco tempo após o gol, Enzo Díaz e Vitor Roque se estranharam após uma disputa, resultando em uma confusão generalizada que envolveu até mesmo os bancos de reservas dos times. As equipes foram contidas e o jogo seguiu.

No Allianz Parque, um canto de "o Palmeiras é o time da virada" é comum. Distante da torcida, o time de Abel Ferreira fez valer. Aos 43 minutos, quase ao apagar das luzes, Ramón Sosa marcou o terceiro de cabeça. Com o resultado, o Verdão saiu vencedor. Desde 2023, o São Paulo não consegue vencer o rival em casa.