Neto reage a São Paulo x Palmeiras e manda recado ao Flamengo: ‘Não pode’

Craque Neto detonou a arbitragem de São Paulo x Palmeiras e mandou um recado ao Flamengo depois da partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo deste domingo (5) contou com cinco gols, muita polêmica, e virada no final.

Depois do clássico entre São Paulo e Palmeiras, Craque Neto aproveitou para mandar um recado ao Flamengo, que disputa o título com o Verdão. Ele também detonou a atuação da arbitragem.

- O que foi feito hoje com o São Paulo é um absurdo. O pênalti que não foi dado é uma das coisas mais ridículas do futebol brasileiro. Como que não dá um pênalti desse? É insano - detonou o apresentador do "Apito Final".

- É impressionante o Palmeiras. Independentemente do pênalti que não foi marcado, a gente não pode deixar de elogiar o Palmeiras. Não pode tirar o mérito. Flamengo, fica esperto. Cruzeiro, fica esperto, se não o Palmeiras vai papar os dois títulos, Brasileirão e Libertadores - completou Neto.

Craque Neto comentou o jogo entre São Paulo x Palmeiras e mandou recado ao Flamengo (Foto: Reprodução)

São Paulo x Palmeiras agita briga pelo título com Flamengo e Cruzeiro

São Paulo x Palmeiras fizeram um jogão, neste domingo (5), e agitaram a briga com Flamengo e Cruzeiro no topo da tabela do Brasileirão.

A partida entre São Paulo x Palmeiras contou com Ramón Sosa virando o placar para o Palmeiras, após os gols de Vitor Roque e Flaco. Marcado por polêmicas de arbitragem, o elenco do Tricolor saiu revoltado de campo.

Com o resultado, o Palmeiras fica a apenas um ponto do Flamengo, caso o Rubro-Negro empate com o Bahia. Se o Mengão perder, o Verdão assume a liderança pelo número de vitórias. O Cruzeiro entra em campo às 20h30 contra o Sport para se manter na briga.