Torcedor do Palmeiras aponta motivo de derrota para o Cruzeiro: ‘Não existe’

Pedro Rocha, do Mundo Palestra, criador de conteúdo do Cria Lab!, hub de creators do Lance! ficou indignado com o desempenho do Palmeiras na derrota por 2 a 1 contra o Cruzeiro, no Mineirão. O torcedor declarou que a equipe pagou caro por entrar desligada na partida.

- Hoje o Palmeiras pagou caro por ter entrado dormindo em campo. Não existe tomar dois gols de bola parada, com cinco minutos de jogo. Ainda mais numa partida desse tamanho, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro, contra o embalado Cruzeiro. A gente sabia que eles viriam pra cima do Palmeiras, não existe você entrar tão desligado como entramos hoje - destacou.

Com o resultado, o Verdão chegou a segunda derrota consecutiva no Brasileirão e viu aumentar a vantagem para o líder Flamengo. Pedro Rocha avaliou o desempenho de alguns atletas na primeira etapa e lamentou os gols sofridos no início.

- O 1º tempo foi muito abaixo, muito dependente do Estevão, Veiga abaixo fisicamente, não rendeu. Maurício também, um pouco mais aberto ali pelo lado esquerdo, não se encontrou, joga melhor quando cai centralizado. Dois gols de bola parada com 5 minutos é de f**** - disse Pedro Rocha.

Antes de finalizar, Pedro destacou uma melhora da equipe na segunda etapa e elogiou as entradas de Paulinho e Allan.

- O segundo tempo do Palmeiras foi bom com as entradas do Paulinho, com a entrada do Allan, que marcou um golaço, mas foi tarde. Primeira derrota do Palmeiras como visitante, segunda derrota consecutiva no Brasileirão. O Palmeiras agora está caindo para quarto lugar. Que derrota m****.

Palmeiras chega a segunda derrota seguida no Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Confira os próximos jogos do Palmeiras

Copa do Mundo de Clubes

Palmeiras x Porto - domingo, 15/06, às 19h00. MetLife Stadium.

Palmeiras x Al Ahly - quinta-feira, 19/06, às 13h. MetLife Stadium.



Inter Miami x Palmeiras - segunda-feira, 23/06, às 22h. Hard Rock Stadium.