Piquerez fala em mudança de chave após derrota do Palmeiras e mira Mundial: ‘Tentar ganhar’

O Palmeiras se despediu rumo ao Mundial de Clubes com derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro. Na visão de Piquerez, os dois gols sofridos antes dos cinco minutos de jogo foram determinantes para o resultado negativo fora de casa. O lateral pediu uma mudança de chave no elenco, em busca de manter a confiança para a estreia na competição internacional.

Após golear o Bolívar por 6 a 0 dentro do Allianz Parque e terminar com 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras voltou a perder pelo Brasileirão e caiu para a quarta colocação na tabela de classificação.

- Complicado. Sofremos dois gols em menos de cinco minutos. Fomos buscar o resultado, mas não conseguimos. Mas agora temos que virar a chave e se preparar para o Mundial, que é um evento muito importante, para a gente competir da melhor maneira e tentar ganhar - afirmou o lateral-esquerdo em entrevista ao Prime Video.

Palmeiras perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão, em duelo válido pela décima primeira rodada do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Palmeiras muda o foco para o Mundial

Agora, o Palmeiras volta a campo apenas no dia 15 de junho, quando encara o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial.

O elenco alviverde viaja rumo à Carolina do Norte, cidade escolhida para ser a base de treinamentos da equipe nos Estados Unidos, no dia 9 de junho. Os jogadores convocados nesta Data Fifa, por sua vez, se apresentarão dois dias depois, com o auxílio do avião particular de Leila Pereira.

Após a partida contra os portugueses, a equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Al Ahly, do Egito, no mesmo estádio, antes de viajar até a Flórida para o duelo com o Inter Miami, de Lionel Messi, no Hard Rock Stadium.