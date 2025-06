Técnico do Palmeiras, Abel tromba com cinegrafista e reclama: ‘Não é a 1ª vez’

Abel Ferreira trombou com um cinegrafista ao sair de campo após a derrota do Palmeiras para o Cruzeiro por 2 a 0, na noite deste domingo (1º), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante entrevista coletiva, o português reclamou do acontecimento e pediu maior privacidade na área técnica.

- Não é a 1ª, 2ª nem a 3ª vez que eu saio do banco e tem uma câmera na minha frente. Aconteceu no jogo contra o São Paulo e hoje aconteceu a mesma coisa, quando passei e fui contra o câmera. Peço, e não é a primeira vez, parece que querem estar dentro do meu bolso, dentro do meu banco - reclamou o treinador antes de continuar.

- Ele (cinegrafista) não tem que estar ali, tem que estar no lugar certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras.

Na sequência, Abel voltou a pedir espaço para se dirigir ao banco de reservas após o apito final, atitude que já é padrão do treinador ao término das partidas

- E hoje, quando vou sair novamente, porque já sabiam que não iriam mais gravar imagens, se me dão licença, porque sabem que, quando acaba o jogo, eu vou direto para o vestiário… Se, pelo menos, saíssem do meu caminho, para eu não esbarrar e não ter que desviar... finalizou irritado.

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras contra o Cruzeiro no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Palmeiras cai na tabela de classificação do Brasileirão

Com o resultado, o Palmeiras estacionou nos 22 pontos, viu Red Bull Bragantino, Cruzeiro e Flamengo ultrapassarem-no na tabela de classificação e agora entra na pausa do Brasileirão na quarta colocação, dois pontos atrás do líder.