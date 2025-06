Abel agradece apoio da torcida e culpa bola parada por derrota do Palmeiras

Apesar da frustração com a derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, Abel Ferreira agradeceu o apoio dos cerca de 1.700 torcedores que viajaram até Belo Horizonte para acompanhar o duelo deste domingo (1º), o último antes da viagem aos Estados Unidos.

Com o resultado, o Verdão foi ultrapassado pelo rival na tabela de classificação e caiu para a quarta colocação. Agora, a equipe acumula duas derrotas consecutivas na competição. A primeira delas foi fora de casa.

- Nossa torcida (Palmeiras) puxou do início ao fim, cantaram o tempo todo. Fomos guerreiro até o fim do jogo. Não tenho recado à torcida, eles sabem que sempre lutamos. Foi nossa primeiro derrota fora de casa no campeonato - disse Abel Ferreira.

Na análise de Abel Ferreira, o principal problema do Palmeiras na partida esteve nas bolas paradas. Antes dos cinco minutos, Kaio Jorge marcou duas vezes em lances semelhantes, o que obrigou a equipe paulista a mudar completamente o plano de jogo.

- É difícil falar de estratégia quando você sofre dois gols em três minutos. A estratégia, na prancheta, funciona sempre bem. Na prancheta sempre ganhamos. Mas a realidade diz que deveríamos ter sido mais efetivos na bola aérea no primeiro gol. Existem pontos para melhorar, sobretudo na bola parada - completou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida contra o Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Palmeiras terá pausa no Brasileirão

Com a viagem para os Estados Unidos à vista, o Palmeiras ficará cerca de um mês sem atuar pelo Campeonato Brasileiro. Agora na quarta colocação, o Verdão terá 27 partidas para tentar retomar a liderança e buscar o 13º título da competição.

Apesar da briga na parte de cima da tabela, o Palmeiras ainda não venceu no Allianz Parque nesta edição do Brasileirão. Ao todo, 15 dos 22 pontos conquistados até aqui foram fora de casa, com cinco vitórias em seis jogos como visitante.