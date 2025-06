Cruzeiro vence com dois gols de Kaio Jorge e ultrapassa Palmeiras no Brasileirão

Em um Mineirão lotado por mais de 57 mil torcedores, o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2 a 1, com dois gols de Kaio Jorge nos primeiros cinco minutos de partida, na noite deste domingo (1º), e ultrapassou o rival na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Allan, nos minutos finais, descontou para os paulistas.

A equipe comandada por Leonardo Jardim chegou aos 23 pontos, um a menos que o líder Flamengo, que goleou o Fortaleza. O Palmeiras permanece com 21, mas caiu para a quarta colocação após a vitória do Red Bull Bragantino.

Como foi o jogo?

O Cruzeiro não tomou conhecimento do Palmeiras e dominou o rival na primeira etapa. Aos dois minutos, William cobrou escanteio pela direita, Kaiki desviou, e a bola sobrou para Kaio Jorge empurrar para o fundo da rede.

Logo na saída de bola, a Raposa retomou a posse e levou perigo ao gol de Weverton após chute de Matheus Pereira. Na sequência, o atacante aproveitou um bate-rebate dentro da área para marcar o segundo no jogo.

O Cruzeiro controlou o ritmo da partida até os 20 minutos, quando o Palmeiras começou, aos poucos, a se impor em campo. O nervosismo, no entanto, atrapalhou a equipe comandada por Abel Ferreira, que acabou descontando a frustração na arbitragem.

Richard Ríos recebeu cartão amarelo e passou a jogar pendurado. Aos poucos, os visitantes também começaram a responder às investidas do Cruzeiro, mas sem levar perigo ao gol de Cássio. Apenas aos 44 minutos do primeiro tempo, Piquerez aproveitou o espaço na entrada da área e finalizou com força em direção ao ângulo. O goleiro espalmou para escanteio.

Após conversa no vestiário e diante da necessidade de reverter o placar para seguir na liderança do Brasileirão, o Palmeiras voltou para o segundo tempo com duas mudanças no ataque: Vitor Roque e Paulinho. A dupla, que entrou nos lugares de Veiga e Flaco López, deu mais dinamismo ao time alviverde.

A primeira grande chance da etapa final saiu dos pés de Emiliano Martínez. O volante aproveitou bela jogada individual de Vitor Roque, driblou o zagueiro do Cruzeiro e finalizou forte, mas parou em boa defesa de Cássio.

Com espaço para contra-atacar, o Cruzeiro manteve a calma em campo e passou a explorar as brechas na defesa alviverde. Aos 29 minutos, Matheus Pereira tabelou com Eduardo na entrada da área, mas finalizou por cima do gol.

Allan recebeu ótimo passe de Lucas Evangelista pelo lado direito e bateu com categoria para diminuir a vantagem no marcador. Os minutos finais foram marcados por pressão do Palmeiras. Micael teve a chance de igualar, mas parou em Cássio. Placar final: Cruzeiro 2 x 0.

Matheus Pereira e Richard Ríos disputam bola durante partida entre Cruzeiro e Palmeiras (2025. Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O que vem por aí?

O Cruzeiro volta a campo no dia 12 de junho, quando visita o Vitória, às 19h (de Brasília), no Barradão, pela 12ª rodada do Brasileirão. Já o Palmeiras inicia a preparação para o Mundial de Clubes. A estreia alviverde está marcada para o dia 15 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), contra o Porto.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 x 1 PALMEIRAS

11ª rodada — BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 1º de junho de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG);

⚽ Gols: Kaio Jorge (2' 1ºT/CRU) e Kaio Jorge (4' 1ºT/CRU) e Allan (42' 2ºT/PAL);

🟨 Cartões amarelos: Richard Ríos (PAL), Kaiki (CRU), Christian (CRU), Estêvão (PAL), Vitor Roque (PAL) e Eduardo (CRU);

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES DE CRUZEIRO E PALMEIRAS

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Marquinhos); Wanderson (Eduardo) e Kaio Jorge.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Raphael Veiga (Paulinho); Mauricio (Allan), Estêvão e Flaco López (Vitor Roque).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE);

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).