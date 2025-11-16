Torcedor do Flamengo cumpre promessa sobre Neymar após Santos x Palmeiras

Momentos antes da bola rolar no clássico entre Santos x Palmeiras, um torcedor rubro-negro conhecido nas redes sociais como "Mattos" lançou um desafio: atualizar sua foto de perfil para o Neymar vestindo a camisa do Flamengo por um mês inteiro. Com a vitória do Peixe por 1 a 0, a promessa virou realidade.

Em sua conta no "X", o torcedor acumula mais de 16 mil seguidores e ganhou notoriedade por postagens relacionadas ao Flamengo. De olho na rodada atrasada do Campeonato Brasileiro, Mattos aproveitou a oportunidade para fazer a aposta envolvendo o craque Neymar.

Com a goleada do Flamengo contra o Sport e a derrota do Palmeiras para o Santos, a equipe rubro-negra reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, e abriu três pontos de vantagem para o rival. Após a vitória do Santos no clássico, o torcedor cumpriu a promessa e atualizou sua foto de perfil. Confira abaixo.

Flamengo ultrapassa Palmeiras em chance de título do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro passa a ter, enfim, todos os clubes com o mesmo número de partidas disputadas e, paralelamente, começa a delinear o cenário de possíveis classificados para a Libertadores, rebaixados, equipes que irão à Sul-Americana e, sobretudo, o favorito ao título nacional de 2025.

Flamengo e Palmeiras disputaram neste sábado (15) a partida que cada um ainda tinha em aberto. O Rubro-Negro goleou o Sport por 5 a 1, enquanto o Verdão foi até a Vila Belmiro e acabou derrotado pelo Santos por 1 a 0, com gol nos instantes finais. O resultado reduziu de forma significativa as chances palmeirenses na briga pelo título.

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Flamengo, líder da competição, tem 72% de probabilidade de ser campeão. O Palmeiras, agora vice-líder, aparece com 26,6%. O Cruzeiro soma 1,4% e o Mirassol, 0,11%, ambos surgindo como candidatos bem mais distantes na disputa.

