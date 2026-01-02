Tom Brady, ex de Gisele Bündchen, vive affair com influenciadora

O ex-jogador da NFL, Tom Brady, 48 anos, passou a virada do ano no Caribe ao lado da influenciadora digital Alix Earle, 25 anos. Os dois foram vistos juntos durante festa de Réveillon realizada na noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2026, em clima que observadores descreveram como romântico.

A diferença de idade entre Brady e Earle é de 23 anos. O ex-atleta foi anteriormente casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen, com quem tem dois filhos.

Alix Earle não é uma figura anônima nos Estados Unidos. Filha de um magnata, ela ganhou popularidade por sua participação no programa "Dança dos Famosos" americano, além de sua atuação como influenciadora nas redes sociais.

Até o momento da publicação desta matéria, Brady e Earle ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o possível relacionamento ou sobre o encontro durante as festividades. Também não se sabe informações sobre como os dois se conheceram ou há quanto tempo mantêm contato.

Tom Brady e Gisele Bündchen

O ex-jogador de futebol americano está solteiro desde o fim do casamento com a modelo brasileiro. Ele foi casado com Gisele durante 14 anos. No relacionamento, eles tiveram dois filhos: Benjamin, de 14 anos, e Vivian Lake, de 12. O principal motivo da separação do casal teria sido a desistência da aposentadoria do atleta. Um ano após o fim do casamento, a brasileira engatou o namoro com Joaquim Valente.

