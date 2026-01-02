O Corinthians pode ter um representante de peso na casa mais vigiada do Brasil. O ex-atacante e ídolo do Timão, Edílson Capetinha foi indicado como um dos integrantes do grupo Camarote do Big Brother Brasil 26. A informação circulou nesta sexta-feira (2) através do perfil especializado Realitys Comentei, na plataforma X, antigo Twitter. O programa está previsto para estrear em 12 de janeiro.

O ex-atleta de 55 anos tem histórico de passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, incluindo Cruzeiro, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Sua carreira esportiva foi marcada pela conquista do pentacampeonato mundial com a seleção nacional.

Capetinha anunciou sua primeira aposentadoria dos gramados em 2007. Três anos depois, em 2010, retornou à atividade para defender o Bahia, onde disputou 15 jogos e anotou dois gols. O ex-jogador encerrou definitivamente sua carreira futebolística em 2016, após breve passagem pelo Taboão da Serra, de São Paulo.

Após deixar os campos, Edílson atuou como comentarista esportivo na Band, participando dos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto". Em 2013, demonstrou versatilidade ao integrar o elenco do quadro "Dança dos Famosos", da TV Globo.

Big Brother Brasil

O BBB26 manterá o formato que reúne celebridades no grupo Camarote, ex-participantes de edições anteriores e pessoas anônimas no grupo Pipoca. A TV Globo ainda não confirmou oficialmente a participação do ex-jogador no reality show.