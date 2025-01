Tiago Leifert anuncia data de estreia no SBT; confira

O retorno de Tiago Leifert à TV aberta está confirmado para esta terça-feira (21). O jornalista fechou recentemente a chegada ao SBT, e agora, será a voz principal das narrações das transmissões esportivas do canal. A estreia acontecerá com um jogo de Champions League, ele irá narrar a partida entre Benfica e Barcelona, às 16h, no Estádio da Luz.

Através das redes sociais, Tiago compartilhou o momento da carreira com os fãs. Em uma postagem no Instagram ele agradeceu a oportunidade oferecida pela emissora e se mostrou ansioso para a estreia. Nesta segunda-feira (20), o jornalista visitou pela primeira vez a nova casa e pegou o primeiro crachá com a empresa.

- Lá lá lá lá! Nasci e cresci na tv aberta e tenho um grande carinho pelo SBT. A partir de 21 de janeiro estaremos juntos para contar as histórias da UEFA Champions League e da Conmebol Sulamericana! Obrigado ao SBT e SBT Sports pela oportunidade. Vamos sorrir e narrar - publicou o jornalista.

Após sair da Globo, Tiago Leifert fez algumas participações em jogos no canal do Paulistão no YouTube e em partidas da Copa do Brasil na Amazon Prime Video. Na Copa do Mundo de 2022, voltou à emissora carioca pontualmente para narrar jogos do torneio no "Globoplay". Atualmente, o apresentador tem um canal no YouTube.

Agora, o jornalista chega ao SBT para substituir o narrador Cléber Machado, que deixou o canal no fim do ano passado. Tiago será a nova principal voz das transmissões da Champions League e Sul-Americana da emissora paulista.

