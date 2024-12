Tiago Leifert acerta com emissora concorrente da Globo, diz site

O retorno de Tiago Leifert à TV aberta pode estar mais perto do que nunca. De acordo com a apuração do portal "Leo Dias", o apresentador fechou com o SBT. As partes chegaram a um acordo nesta quinta-feira (19) e o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias, após a assinatura de contrato.

Para a nova etapa na carreira, Leifert protagonizará uma função a qual não havia realizado na TV aberta. Ele chega à emissora para substituir o narrador Cléber Machado e se tornar a principal voz nas narrações dos jogos da Liga dos Campeões. A estreia na nova função está marcada para o dia 21 de janeiro.

O comunicador deu os primeiros passos no jornalismo como repórter. Posteriormente, chegou a ser editor e apresentador da Rede Globo, tendo no currículo passagens por programas renomados da emissora, como "The Voice" e "Big Brother Brasil". No esporte, ele comandou por anos o "Globo Esporte". Ele se despediu da Globo em 9 de setembro de 2021. Desde a data, ele não teve mais aparições na TV aberta. Após três anos, ele pode está mais perto do que nunca de retornar às telinhas.

Tiago Leifert após saída da Globo

Após sair da Globo, Tiago Leifert fez algumas participações em jogos no canal do Paulistão no YouTube e em partidas da Copa do Brasil na Amazon Prime Video. Na Copa do Mundo de 2022, voltou à emissora carioca pontualmente para narrar jogos do torneio no "Globoplay". Atualmente, o apresentador tem um canal no YouTube.