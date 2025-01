Insatisfeito, narrador pediu demissão do SBT após chegada de Tiago Leifert

O SBT sofreu uma baixa na equipe de transmissões esportivas. Na última segunda-feira (13), através das redes sociais, o narrador Luiz Alano anunciou a saída da emissora. A decisão do locutor se deu dias após a confirmação da chegada de Tiago Leifert, ex-apresentador da Globo, ao canal.

De acordo com o portal "F5", o locutor estava insatisfeito com as chances recebidas na emissora. Leifert chegou para assumir o posto de narrador principal do canal no lugar de Cléber Machado. Antes, Luiz Alano, que estava desde 2020 no SBT, era o segundo na hierarquia, abaixo também de Téo José.

- Hoje encerro um ciclo muito especial na minha carreira. Estou saindo do SBT, uma decisão que tomei com o coração cheio de gratidão e a certeza de que é hora de buscar novos desafios... Dei tudo de mim em cada transmissão, em cada projeto. Me entreguei 100%, como sempre faço, porque é assim que acredito que o trabalho deve ser feito: com paixão, dedicação e intensidade - escreveu o narrador.

O SBT afirmou que a saída do narrador foi dada de forma "consensual":

" SBT e Luiz Alano anunciam, de forma consensual, que chegaram a um acordo para encerrar o contrato entre as partes. A trajetória de Luiz Alano no SBT começou em 2020, quando foi escolhido para integrar a retomada do projeto esportivo da emissora. Desde então, destacou-se pela competência e profissionalismo, emprestando sua voz marcante a jogos da UEFA Champions League, Conmebol Sul-Americana, três edições da Conmebol Libertadores, Copa América masculina e feminina, além de outros torneios e partidas amistosas. O SBT agradece toda a dedicação, o profissionalismo e o comprometimento de Luiz Alano durante esses anos e deseja sucesso ao narrador em seus novos desafios"

Tiago Leifert após saída da Globo

Após deixar a Globo, em 2021, Leifert narrou jogos do Paulistão no Youtube e partidas da Copa do Brasil na Amazon Prime Video. Na Copa do Mundo de 2022, voltou à emissora carioca pontualmente para comandar jogos do torneio no "Globoplay". O apresentador também tem um canal no Youtube.

