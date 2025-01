Antigo medalhão da Globo assina com SBT para substituir Cléber Machado

De olho em um substituto para Cléber Machado, que assinou com a Record, o SBT acertou a contratação de outro ex-jornalista da Globo. De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, do portal "F5", Tiago Leifert assinou com a emissora da família Abravanel nesta quarta-feira (8) e vai assumir a função de narrador.

O namoro entre SBT e Tiago Leifert já durava algumas semanas, mas o contrato foi assinado só nesta quarta. O anúncio da contratação do profissional deve ser realizado em breve e a expectativa é que o narrador faça a estreia pelo canal em jogo da Champions League no próximo dia 21.

Além da competição europeia, Leifert também deve atuar em jogos da Copa Sul-Americana no SBT. A chance como narrador foi um dos principais fatores que levaram o profissional a aceitar a proposta. O jornalista queria voltar a atuar na função que já exerceu durante anos no game FIFA.

Tiago Leifert chegou à Globo em 2004 e começou a ganhar notoriedade a partir de 2009, quando passou a apresentar o Globo Esporte São Paulo. O jornalista cresceu na emissora até ganhar espaço no entretenimento, comandando programas como "The Voice Brasil" e "Big Brother Brasil".

Tiago Leifert após saída da Globo

Após deixar a Globo, Leifert narrou jogos do Paulistão no Youtube e partidas da Copa do Brasil na Amazon Prime Video. Na Copa do Mundo de 2022, voltou à emissora carioca pontualmente para comandar jogos do torneio no "Globoplay". O apresentador também tem um canal no Youtube.

